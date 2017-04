Actualidade

Um grupo de adeptos 'casuals' afetos ao Benfica foram hoje intercetados junto ao Estádio de Alvalade, onde se vai realiza, a partir das 20:30 horas, o jogo de futebol entre 'leões' e 'águias' da 30-ª jornada da I Liga.

Segundo o sub-comissário da PSP Hugo Abreu, não chegou a haver qualquer tipo de confronto com adeptos do Sporting.

"Este grupo de 'casuals' do Benfica foi rapidamente intercetado pelos elementos da PSP, pelos 'spotters', e com o reforço das equipas de ação imediata conseguimos fazer um cordão de marcha para que entrem pela entrada dos adeptos do Benfica", disse.