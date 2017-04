Actualidade

O avançado mexicano Jesús Corona lesionou-se hoje no decorrer do treino do FC Porto, o último antes da receção de domingo (20:15) ao Feirense, para a 30.ª jornada da I Liga de futebol.

Segundo o boletim clínico hoje divulgado pelos 'dragões', Corona saiu lesionado com "uma entorse num tornozelo", contraída durante a sessão que decorreu no Estádio do Dragão.

O extremo deverá 'desfalcar' a equipa de Nuno Espírito Santo para o jogo com os 'fogaceiros', no qual o técnico também não pode contar com o argelino Yacine Brahimi, suspenso por dois jogos na sequência da expulsão no último fim de semana, frente ao Sporting de Braga (1-1).