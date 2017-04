Actualidade

O congressista norte-americano Devin Nunes (republicano) defendeu hoje em Lisboa o reforço da cooperação entre Portugal e os Estados Unidos, nomeadamente através de sinergias na marinha, insistindo na importância da base das Lajes no combate ao terrorismo.

"Portugal é um dos nossos aliados mais antigos e eu sempre acreditei que se os Estados Unidos e Portugal se sentarem à mesa e forem honestos um com o outro - isso inclui nós sermos honestos com Portugal -, podemos desenvolver uma iniciativa e visão estratégica de longo prazo para a Defesa e esse é o objetivo", referiu Devin Nunes, que integrou a equipa de transição do novo Presidente norte-americano, Donald Trump.

Nunes participou hoje em Lisboa num encontro de legisladores luso-americanos, promovido pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), que contou com a participação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com quem se reuniu.