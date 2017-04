Actualidade

Três homens foram detidos e um adepto do Benfica ficou ferido sem gravidade durante o jogo Sporting-Benfica no Estádio de Alvalade, em Lisboa, indicou hoje à agência Lusa o porta-voz da PSP subcomissário Hugo Abreu.

De acordo com a mesma fonte, dois homens foram detidos por posse de "artefactos pirotécnicos" durante o policiamento do jogo e um terceiro durante incidentes entre adeptos dos dois clubes já após a conclusão do 'derby', "por resistência às forças policiais"

Antes do início do jogo, um ferido ligeiro foi assistido no local, tendo, apesar do ferimento, decidido assistir ao 'derby' em Alvalade.