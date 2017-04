Actualidade

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, criticou fortemente este sábado a conduta incendiária que é vivida no futebol português nos últimos quatro anos alertando que é necessário para pensar no que está a acontecer.

O líder máximo dos 'encarnados', que falava à imprensa após a igualdade (1-1) frente ao Sporting, da 30.ª jornada da I Liga, sem nunca dizer o nome do presidente do 'leões', limitou a ação, curiosamente, ao tempo de mandato de Bruno de Carvalho, comparando-o, indiretamente, a Vale e Azevedo.

"Há 15 anos tivemos dentro da nossa casa um demagogo, populista e mentiroso compulsivo. Que arrastou a nossa instituição para uma situação muito dramática. É fácil hoje continuarem, muitas pessoas que estão no futebol, demagogos, populistas e mentirosos compulsivos. E um dia mais tarde vão dar-me razão", afirmou.