O Presidente colombiano Juan Manuel Santos anunciou no sábado que as fortes chuvas que atingem o país desde o início do ano já causaram 360 mortos, uma centena de desaparecidos e afetaram mais de 10.300 casas.

Um gigantesco deslizamento de terras destruiu a 31 de março a localidade de Mocoa, no sul da Colômbia, matando 323 pessoas e deixando 103 desaparecidas.

Ao longo da semana, as chuvas torrenciais causaram mais 19 vítimas, 17 devido aos deslizamentos de terras em Manizales (centro-oeste) e duas em inundações no departamento de Choco (nordeste).