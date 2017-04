Actualidade

Três pessoas morreram no sábado na cidade chinesa de Longyan, no sul do país, ao serem apanhadas por um deslizamento de terras, informou a agência de notícias oficial Xinhua.

O deslizamento aconteceu na noite de sábado em Longyan, uma aldeia na província de Fujian, no sul do país, e soterrou três moradores, confirmaram as autoridades locais.

As equipas de resgate estiveram sete horas no local para tentar libertar as vítimas, cuja identidade não foi revelada, mas estas não sobreviveram.