Actualidade

Andy Manson, inglês que construiu guitarras para John Paul Jones e Jimmy Page, dos Led Zeppelin, fixou-se em Mortágua. No meio rural, encontrou inspiração para continuar a fazer guitarras, um trabalho que tem tanto de poético como de frustrante.

Numa pequena aldeia do também pequeno concelho de Mortágua, no distrito de Viseu, Andy Manson está de volta das suas guitarras acústicas num ateliê repleto de instrumentos feitos e por fazer, onde o cheiro da madeira se mistura com o da cola.

"Pôr a madeira a falar" é o que o inglês de 67 anos faz desde os anos 1960, altura em que criou a sua primeira guitarra, primitiva e feita com os materiais que tinha à mão.