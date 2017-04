Actualidade

O Governo apresenta hoje, no Porto, as bases do Plano Nacional de Leitura (PNL) para a próxima década, para promover as competências da leitura e literacia junto de crianças, jovens e adultos.

O PNL foi criado em 2006 para melhorar as competências de leitura e escrita dos mais novos, mas uma década depois a estratégia do Governo é alargar a iniciativa a adultos e a outros campos da literacia, nomeadamente a científica e a digital.

"Esta nova etapa do PNL para 2017-2027 deve apoiar e fomentar programas especialmente vocacionados para favorecer a integração social através da leitura, em diferentes suportes", lê-se na apresentação que está já disponível no renovado 'site' do Plano Nacional de Leitura.