Actualidade

A The Fladgate Partnership lança este ano três vinhos do Porto Vintage de 2015, estando a preparar-se para engarrafar 10 mil unidades que chegam ao mercado nacional a partir de outubro, anunciou hoje a empresa.

"A vindima de 2015 foi boa. Foi um ano em que os vinhos tinham grande elegância, muitos frutos silvestres, mas a sua densidade não é a do Vintage clássico", explicou Adrian Bridge, diretor-geral da empresa detentora das caves Taylor's, Croft, Fonseca e Krohn.

Não sendo uma categoria que nasce com o vinho do Porto, a classificação Vintage é decidida pela The Fladgate Partnership dois anos depois de o produto estar em tonel, um dos quais ainda no Douro e outro nas caves situadas em Gaia.