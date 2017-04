Actualidade

Diretores de 'casting' estrangeiros estarão em Lisboa entre quinta-feira e o dia 30 para conhecer os 30 atores portugueses selecionados para edição deste ano do programa "Passaporte", que inclui também 'workshops' abertos ao público.

Esta é a segunda edição do programa dinamizado pela diretora de 'castings' Patrícia Vasconcelos e pela Academia Portuguesa de Cinema. "Este tipo de projetos são sementes que vamos lançando, algumas dão logo e outras levam mais tempo a germinar, algumas até levam alguns anos", referiu Patrícia Vasconcelos, em declarações à Lusa.

A primeira edição do "Passaporte" aconteceu no ano passado e uma das 'sementes plantadas' até já deu fruto. "Tivemos muita sorte de o diretor de 'casting' da série 'Vikings' estar a precisar de um ator e de o Albano Jerónimo ter as características pretendidas", referiu. Entretanto, o ator já gravou a sua participação na série e os episódios deverão ser emitidos em Portugal no outono.