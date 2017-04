Actualidade

O Produto Interno Bruto de Angola cresceu entre 0,1% e 0,6% no ano passado, disse o ministro das Finanças de Angola, Archer Mangueira, à agência Lusa em Washington, argumentando que quase não houve investimento público.

"Estivemos a discutir com o FMI a aferição desses números. Estamos no início do segundo trimestre, período em que esses dados são tornados definitivos, mas será entre 0,6 e 0,1%", disse o ministro.

O responsável, que está em Washington para participar nas reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, disse ainda que o défice orçamental do último ano ficará entre os 3,6 e os 4%.