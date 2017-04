Actualidade

Angola está a fortalecer a regulação do sistema bancário para evitar crises como a do Banco de Poupança e Crédito (BPC), que foi alvo de um processo de reestruturação, disse o ministro das Finanças, Archer Mangueira, à Lusa em Washington.

"O que temos estado a fazer é implementar um conjunto de procedimentos para reforçar a supervisão da banca, tanto pública como privada, até no âmbito do plano nacional de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo", explicou o responsável.

O ministro, que está em Washington para participar nas reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, disse que estão a ser tomadas medidas "no plano institucional e legal", mas afastou os receios de uma ameaça imediata à estabilidade do sistema bancário angolano.