Actualidade

Angola vai aumentar os seus funcionários públicos no primeiro semestre deste ano, disse o ministro das Finanças de Angola, Archer Mangueira, à agência Lusa em Washington.

"Os aumentos da função pública estão previstos no Orçamento Geral do Estado para 2017 e vão acontecer", disse o ministro, que está em Washington para participar nas reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial.

O Governo angolano aprovou este mês, em reunião do Conselho de Ministros, um "aumento gradual" dos salários na função pública, adiantando que deverão ser, no limite, até 15%, para os salários mais baixos, por se tratar da inflação prevista pelo executivo para este ano.