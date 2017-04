Actualidade

O comboio histórico regressa à linha do Douro em 03 de junho, para uma campanha que inclui 50 viagens, entre a Régua e o Tua, até 29 de outubro, disse hoje à agência Lusa fonte da CP.

O programa do comboio histórico na linha do Douro arrancou no final da década de 90.

A edição 2016 ficou marcada pelo regresso da locomotiva a vapor que foi alvo de uma "intervenção inovadora" para substituir a tração a carvão pelo diesel. Nesse ano, foram transportados 9.152 passageiros, um número que se traduz numa ocupação média de 218 passageiros por comboio.