Actualidade

O Partido da Independência do Reino Unido (UKIP), anti-imigração, vai incluir no seu programa para as eleições britânicas de 08 de junho próximo a proibição do uso da 'burka' em público, informaram hoje meios britânicos.

O líder do UKIP, Paul Nuttall, prevê apresentar na próxima segunda-feira o plano da formação para as eleições gerais, que defendeu estará marcado por uma "agenda integradora".

Nuttall considera que a 'burka', véu que cobre todo o corpo, à exceção de uma rede na zona dos olhos, prejudica a integração social e também supõe um risco para a segurança.