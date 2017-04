Actualidade

O PCP conta apenas com o apoio de BE e PEV para voltar a referendar a regionalização, de forma a aplicar-se a partir de 2019, enquanto PSD, PS e CDS-PP preferem a descentralização.

No referendo de há 18 anos, a maioria dos portugueses que votaram (62%) mostrou-se contra a divisão do país em oito áreas administrativas, tendo-se registado uma abstenção de 52%.

Os comunistas voltaram agora a avançar com a ideia, consultando os diversos partidos e as Assembleias Municipais com a hipótese de regiões iguais ao mapa do referendo de 1998 ou a correspondente às cinco regiões coincidentes com as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), num calendário que permita a consulta popular em 2019 e sua eventual instalação no terreno nesse mesmo ano.