França/Eleições

O candidato centrista à presidência de França, Emmanuel Macron, favorito nas sondagens, votou hoje na primeira volta das eleições acompanhado da mulher na localidade de Le Touquet, na costa atlântica do país, onde tem uma casa de férias.

Macron, que com 39 anos aspira a converter-se no Presidente mais jovem da história de França, chegou à assembleia de voto no meio de importantes medidas de segurança, uma precaução perante o nível elevado de alerta que o país vive.

O antigo ministro da Economia socialista e antigo banqueiro apresentava um ar relaxado e depois de votar cerca das 10:30 locais pousou para "selfies" com eleitores.