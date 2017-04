25 Abril

O primeiro-ministro inaugura na terça-feira uma escultura de Vhils alusiva à revolução de 25 de Abril, obra de arte com oito toneladas que ficará exposta de modo permanente nos jardins da residência oficial de São Bento.

De acordo com o gabinete do primeiro-ministro, este será um dos momentos mais significativos do conjunto de atividades culturais previstas para a tarde do feriado de 25 de Abril na residência oficial do primeiro-ministro, cujos jardins estarão abertos ao público a partir das 14:30.

Ainda segundo o gabinete do primeiro-ministro, a obra de Vhils (Alexandre Manuel Dias Farto) "foi concebida pelo artista plástico especificamente para este efeito".