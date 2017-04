Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que promover a leitura é a forma de promover a liberdade, considerando que a leitura "é uma das grandes formas de aceder à cidadania".

"Acredito mesmo que se há forma de defender a liberdade é mesmo promover a leitura, porque a leitura liberta e permite-nos exprimir livremente aquilo que cada um escreve, qualquer que seja a língua em que escreve", disse António Costa, no Porto, no âmbito da apresentação do Plano Nacional de Leitura (PNL) 2027.

O primeiro-ministro recordou que viveu na infância uma experiência familiar que lhe fez perceber que "ler é mesmo sinónimo de liberdade", ao ver a sua mãe, jornalista, a ter que reescrever os seus textos censurados pela ditadura.