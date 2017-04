Autárquicas

O secretário-geral do PS, António Costa, disse hoje em Santa Maria da Feira que é possível ser alternativa e "fazer diferente e melhor", no país e no município, governado pelo PSD há 40 anos.

António Costa falava no almoço de apresentação da candidata do PS à presidência da Câmara de Santa Maria da Feira, Margarida Rocha Gariso, uma iniciativa que reuniu no Centro Social Luso Venezolano, em Nogueira da Regedoura, centenas de apoiantes.

O líder socialista transmitiu "o apoio incondicional do PS" à candidata, que "sabe bem o que quer, a visão e as políticas que quer executar".