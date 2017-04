Actualidade

A França pediu hoje a todas as partes envolvidas no conflito no leste da Ucrânia, "particularmente aos separatistas", para garantirem o acesso livre e seguro da missão da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

Um observador da OSCE morreu e outro ficou ferido hoje na explosão de uma mina à passagem de uma patrulha da missão no leste da Ucrânia, controlado pelos rebeldes.

A patrulha viajava de automóvel na província de Lugansk, quando a explosão ocorreu junto à localidade de Prishib, perto da linha de separação entre as forças ucranianas e os rebeldes pró-russos, disse a polícia de Lugansk à imprensa local.