Autárquicas

O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, destacou hoje, na IX Academia de Jovens Autarcas, o contributo que as autarquias podem ter no crescimento do país, "mesmo com um Governo mau".

"[É preciso] aproveitar aquilo que está ao nosso alcance para, independentemente de termos um Governo mau, continuarmos a ter um país a crescer e a dar esperança e oportunidades aos nossos cidadãos", afirmou, na iniciativa organizada pela JSD de Leiria.

Esse desafio, referiu, deve ser concretizado ao longo da campanha eleitoral para as autárquicas de 01 de outubro.