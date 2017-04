Actualidade

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, acusou hoje o PS de ter sido "mais papista que o papa" em relação aos conteúdos do Programa de Estabilidade e do Plano Nacional de Reformas (PNR).

"E esta acusação fazemos ao PS, porque não tinha que ser mais "papista que o Papa". Nós precisamos de verba, de dinheiro para responder aos problemas económicos e sociais que hoje temos no país, com estes instrumentos (Programa de Estabilidade e Plano de Reformas) que agora foram aprovados não iremos longe", disse.

Para o líder comunista, que falava no decorrer de um almoço convívio com militantes e simpatizantes do PCP, em Monforte, no distrito de Portalegre, com a aprovação destes documentos a redução do défice vai "para além daquilo que a "troika" tinha definido.