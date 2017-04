Actualidade

O Portimonense garantiu hoje a subida à I Liga portuguesa de futebol, ao beneficiar da derrota do Varzim frente ao Sporting da Covilhã (4-0), na 38.ª jornada da II Liga.

Depois de ter perdido durante a manhã em casa do Académico de Viseu, por 1-0, o Portimonense pôde, com a derrota do Varzim, festejar o regresso ao primeiro escalão, no qual não estava desde 2010/11, com o treinador Vítor Oliveira a garantir a quinta subida consecutiva.

O Desportivo das Aves ficou a um ponto de acompanhar os algarvios, depois de vencer em casa o Famalicão (2-0), ficando com 12 pontos de avanço - os mesmos ainda em disputa - sobre o Penafiel, equipa que ainda tem de defrontar.