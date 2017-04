Actualidade

Pelo menos 365 alpinistas receberam autorização do Governo nepalês para escalar o Monte Everest esta temporada, um número recorde depois de dois anos difíceis, devido ao terramoto do Nepal em 2015 e à avalanche que matou 16 montanhistas em 2014.

"Este ano foi dado um número recorde de permissões nos 64 anos de história [desta prática] e, se houvesse mais tempo ainda para dar permissões, o número poderia aumentar", afirmou hoje à agência de notícias espanhola Efe o porta-voz do Departamento de Turismo do Nepal, Durga Datta Dhakal, a uma semana do fecho do prazo.

O responsável especificou que, entre os 365 alpinistas que receberam autorização após pagarem 11 mil dólares, não se incluem os 'sherpas' (montanhistas locais) que ajudam na subida ao pico montanhoso mais alto do mundo, situado a 8.848 metros de altura.