Autárquicas

O vereador Ivo Madeira, candidato do Bloco de Esquerda para a presidência da Câmara de Olhão nas próximas eleições autárquicas, defende como primeira prioridade mais habitação social para o concelho, do distrito de Faro.

Contactado pela agência Lusa, o candidato independente, que foi hoje apresentado em Olhão pela coordenadora nacional do BE, Catarina Martins, é atualmente vereador da autarquia.

"Olhão é um concelho com fortes necessidades de habitação social porque há muitas pessoas que vivem com rendimentos baixos", justificou Ivo Madeira, sobre as razões de colocar esta matéria à cabeça das propostas da candidatura.