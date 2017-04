Actualidade

Centenas de pessoas manifestaram-se hoje em Istambul, na Turquia, contra a vitória do referendo de 16 de abril, que alarga os poderes do presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

O referendo sobre esta reforma constitucional atingiu uma vitória mais magra do que a prevista por Erdogan, com 51,41% dos votantes, mas os opositores afirmam que o resultado poderia ter sido o inverso num escrutínio equitativo.

Perto de um milhar de partidários do principal partido da oposição turca, o Partido Republicano do Povo (CHP), manifestaram-se contra os resultados anunciados do voto na emblemática praça Taksim.