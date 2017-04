Actualidade

O secretário-geral do PS, António Costa, afirmou hoje saber que "ninguém substitui Mário Soares no lugar que é seu na história do Portugal democrático".

"Agora que nos deixou é caso para perguntarmos: não há ninguém insubstituível? Sei que ninguém substitui Mário Soares no lugar que é seu na historia do Portugal democrático. Obrigado, Mário Soares", disse António Costa no final de um discurso na sessão de homenagem ao antigo chefe de Estado, realizada no Porto.

Para o secretário-geral do PS, Mário Soares, que morreu a 07 de janeiro, aos 92 anos, "nunca resignou, nunca desistiu" e sempre exprimiu que "antes de mais estava a liberdade e, por isso, foi sempre livre, no poder, contra os poderes que enfrentou e continuou livre fora do poder".