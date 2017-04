Actualidade

O Vitória de Guimarães venceu hoje o Boavista, por 2-0, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, aumentou para cinco pontos a vantagem sobre o rival Sporting de Braga.

O peruano Paolo Hurtado, aos 28 minutos, deu vantagem à formação comandada por Pedro Martins, que viria a fixar o resultado graças a um golo de Hernâni, aos 48, num remate desviado pelos defesas 'axadrezados'.

O Vitória de Guimarães segue no quarto lugar, com 56 pontos, mais cinco do que o Sporting de Braga, que hoje perdeu por 3-1 na visita ao Paços de Ferreira, e o Boavista permanece no nono lugar, com 35.