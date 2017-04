Actualidade

Um grupo de personalidades e amigos de Mário Soares do Porto elogiou e homenageou hoje o antigo presidente da República Mário Soares, destacando a sua luta pelos valores da democracia e da liberdade.

Numa cerimónia de homenagem a Mário Soares, promovida por um conjunto de pessoas e pela Federação Distrital do Porto do PS, que decorreu no Teatro Municipal Rivoli, Isabel Soares, filha do antigo Chefe de Estado, foi a primeira pessoa a falar, recordando o pai que era o seu herói, a quem nunca ouviu "um queixume ou palavra de desânimo".

"Republicano, laico e socialista", disse, "detestava a cobardia" e "acreditava numa Europa mais justa, mais fraterna e mais solidária", tendo tido na sua vida uma grande ligação ao Porto.