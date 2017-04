Actualidade

A GNR identificou hoje várias pessoas no final do jogo da II Liga de futebol entre Freamunde e Penafiel, incluindo a equipa de arbitragem, por suspeitas relacionadas com apostas, confirmou à Lusa o presidente da SAD do Freamunde.

"No final do jogo de hoje, uma senhora, que, pelos vistos, é 'coaching' de jogadores, embora não a conheça, pediu para falar comigo e mostrou-me umas mensagens que teria recebido no telemóvel antes do encontro, com o resultado exato verificado ao intervalo e no final do mesmo. Perante a gravidade dos factos, disse-lhe que já não a podia deixar sair e liguei de imediato para a Polícia Judiciária (PJ)", contou Miguel Azevedo Brandão.

O Penafiel, agora quarto classificado da II Liga, com os mesmos 59 pontos do Benfica B, vencia ao intervalo o Freamunde, antepenúltimo classificado e em sério risco de descida, com 39, por 1-0, acabando por vencer por 2-1.