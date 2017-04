Actualidade

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) disse hoje confiar na integridade da II Liga portuguesa, assim como nos seus intervenientes, lamentando as suspeitas sobre o encontro Freamunde-Penafiel, da 38.ª jornada.

"A LPFP acompanha todos os jogos das suas competições e lamenta profundamente a suspeita que hoje foi levantada num dos jogos da II Liga, prova que está muito competitiva e onde a incerteza dos resultados e das posições na tabela classificativa demonstram a qualidade de todos os intervenientes", lê-se no comunicado do organismo.

A GNR identificou hoje várias pessoas no final do jogo entre Freamunde e Penafiel, incluindo a equipa de arbitragem, por suspeitas relacionadas com apostas, confirmou à Lusa o presidente da SAD do Freamunde.