Actualidade

O FC Porto ficou hoje a três pontos do líder e tricampeão Benfica, ao empatar 0-0 na receção ao Feirense, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os 'dragões' desaproveitaram a oportunidade de se aproximarem dos 'encarnados', que empataram no sábado na visita ao Sporting (1-1).

Com este empate, o Feirense subiu provisoriamente ao nono lugar, com os mesmos 36 pontos do Desportivo de Chaves, que recebe na segunda-feira o Moreirense.