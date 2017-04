Actualidade

Cerca de duas mil pessoas receberam hoje a equipa do Portimonense, no largo da Câmara de Portimão, para festejar o regresso à I Liga, após uma ausência de seis anos do escalão principal do futebol português.

O emblema algarvio assegurou hoje a subida à I Liga, apesar da derrota diante do Académico de Viseu (1-0), mas beneficiou da derrota do rival mais direto, o Varzim que perdeu em casa com o Sporting da Covilhã (4-0).

A equipa chegou a Portimão por volta das 20:00, dirigindo-se para a Câmara Municipal, onde era aguardada por cerca de duas mil pessoas que empunhavam cascóis e bandeiras alusivas ao clube.