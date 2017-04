França/Eleições

O liberal Emmanuel Macron estava à frente nas eleições presidenciais francesas, quando estavam apurados cerca de dois terços dos resultados eleitorais, com 23,3% dos votos, contra 22,7% da candidata da extrema-direita, Marine de Pen, segundo o ministério do Interior.

Macron e Le Pen passam à segunda volta das eleições presidenciais em França, que se celebra no dia 07 de maio.

De acordo com os dados divulgados pelo ministério do Interior, quando estavam contados 76% dos votos, o candidato conservador Francois Fillon surge em terceiro lugar com 19,8% dos votos, seguido por Jean-Luc Melenchon (esquerda), com 18,8 %.