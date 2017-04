França/Eleições

Emmanuel Macron e Marine Le Pen confirmaram a sua vantagem na primeira volta das presidenciais francesas, com o candidato centrista com 23,5% dos votos e a candidata da extrema-direita com 22,08%, quando estavam apurados 90% dos sufrágios.

De acordo com dados do ministério do Interior, e quando faltavam apurar apenas 10% dos votos, Macron tinha arrecado quase mais meio milhão de sufrágios que Le Pen.

Contudo, a candidata da extrema-direita terá obtido um número recorde de votos, superando mesmo o seu melhor resultado de sempre, alcançado nas regionais de 2015.