O secretário de Estado norte-americano advertiu, no domingo, que as ações da Rússia no leste da Ucrânia continuam a ser um "obstáculo" à melhoria das relações entre as duas potências, durante uma conversa telefónica com o Presidente ucraniano.

Durante a conversa, Rex Tillerson e Petro Porochenko destacaram "a necessidade de todas as partes, em particular as forças separatistas lideradas pela Rússia, cumprirem imediatamente os seus compromissos no âmbito dos acordos de Minsk" para a paz, afirmou o porta-voz da diplomacia norte-americana Mark Toner.

Os dois dirigentes falaram sobre viagem e a mensagem que Rex Tillerson enviou a Moscovo no sentido de fazer entender que, "apesar de os Estados Unidos estarem interessados em melhorar as relações com a Rússia, as suas ações no leste da Ucrânia continuam a ser um obstáculo", informou o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano em comunicado.