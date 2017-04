Papa

O antigo reitor do Santuário de Fátima Luciano Guerra prevê que o templo vai continuar a ser um espaço de multidões regulares e persistentes e considerou que os muçulmanos "sentirão de um modo especial o apelo" deste lugar.

"Eu penso que sim e, se calhar, com gente que até vem de outra religião e que se sente aqui bem. (...) . Penso que os muçulmanos sentirão de modo especial o apelo deste lugar", afirmou à agência Lusa Luciano Guerra, após ser questionado se Fátima manterá no futuro a vocação das multidões.

Segundo o antigo responsável do santuário, que durante 35 anos dirigiu o maior templo mariano do país, "eles vão peregrinar aqui" por causa do nome de Fátima, o nome da filha de Maomé, mas também por outras razões.