Actualidade

Dez anos depois da inauguração do Túnel do Marquês (Lisboa), Santana Lopes, autor da ideia, salienta que a importância da obra é hoje "um dado adquirido", apesar do processo difícil, e que o projeto deveria ter ido mais longe.

Em entrevista à agência Lusa, Pedro Santana Lopes (PSD), presidente da Câmara de Lisboa entre janeiro de 2002 e julho de 2004, lembrou o processo difícil de construção do Túnel do Marquês, inaugurado há 10 anos e hoje um "património quase coletivo", uma daquelas "obras que fizeram bem a Lisboa e fizeram bem às pessoas, que é para isso que a política serve".

"Foi difícil, teve embargo na altura de 2004, as obras paradas no Euro 2004. Foi muito complicado. Teve muita guerrilha política, muita oposição na Câmara. Depois exigiu-se um estudo de impacte ambiental, quando a legislação da União Europeia ainda não o exigia [...]. Fez-se o estudo, ganhou-se o processo em tribunal, mas perderam-se quase dois anos. Foi uma dor de alma ver as obras no centro da cidade assim", descreveu.