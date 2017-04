Actualidade

O primeiro-ministro da Nova Zelândia, Bill English, anunciou hoje mudanças na composição do seu governo, quatro meses depois de ter tomado posse no cargo na sequência da renúncia de John Key.

Uma das mudanças tem lugar no Ministério dos Negócios Estrangeiros que vai passar a ser liderado por Gerry Brownlee em substituição de Murray McCully, indica um comunicado do gabinete do primeiro-ministro.

Segundo a mesma nota, Mark Mitchell vai assumir a pasta da Defesa, Nathan Guy, a da Defesa Civil e Nikki Kaye, a da Educação.