Actualidade

O Presidente chinês, Xi Jinping, apelou ao seu homólogo norte-americano, Donald Trump, para que exerça contensão, face à crescente tensão na península coreana, informou hoje a televisão oficial chinesa CCTV.

Xi falou com Trump por telefone sobre a situação na Coreia do Norte, num momento em que Washington tem endurecido o tom para com o regime de Kim Jong-un.

Segundo a agência oficial Xinhua, os líderes concordaram em manter os contactos através de diferentes canais, visando abordar questões que preocupem as duas potências.