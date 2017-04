Actualidade

A consultora BMI Research adiou a data da primeira exportação de gás natural de Moçambique em dois anos, para 2022, devido aos atrasos nas Decisões Finais de Investimento (DFI) por parte das grandes petrolíferas internacionais.

"Um atraso nas DFI nos projetos de gás natural liquefeito, quer em terra quer ao largo, levou-nos a adiar as datas do início do projeto", lê-se numa nota de análise enviada aos investidores, na qual se pormenoriza que "Moçambique deve exportar as primeiras cargas em 2022 com volumes a subir de 4 para 18,6 mil milhões de metros cúbicos (bcm)".

A nota de análise, a que a Lusa teve acesso, pormenoriza que no caso do projeto Coral, o atraso deve-se à China National Petroleum Corporation (CNPC), a única do consórcio liderado pela italiana Eni que ainda não deu 'luz verde' à operação.