Actualidade

O vice-presidente do MPLA e cabeça-de-lista do partido às eleições gerais em Angola, João Lourenço, foi hoje empossado como membro do Conselho da República, convocado pelo Presidente angolano para auscultar o órgão antes de marcar o ato eleitoral.

Trata-se de um órgão consultivo do Presidente da República, que o convocou pela última vez a 10 de fevereiro de 2015, na altura para debater as consequências da forte queda nas receitas com a exportação de petróleo.

O general João Lourenço, que é também ministro da Defesa Nacional, foi eleito em agosto passado vice-presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e substituiu hoje Roberto de Almeida, anterior vice-presidente.