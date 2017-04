Actualidade

A Assembleia Distrital do PSD de Coimbra quer que o novo aeroporto internacional seja instalado em Monte Real e vai apresentar na Assembleia da República uma recomendação ao Governo nesse sentido.

A opção pela abertura ao tráfego civil do aeroporto de Monte Real, no concelho de Leiria, é uma decisão baseada em "critérios de maior valor económico e social, de proteção ambiental, de menor investimento público e de coesão e equidade nacionais comparativamente com a opção Montijo sobre a matéria", sustentam os sociais-democratas.

Além da apresentação do Projeto de Resolução na Assembleia da República, "com o apoio da direção nacional do PSD", os sociais-democratas vão "instar todas as assembleias distritais" do partido na região Centro e "demais atores políticos regionais para o apoio explícito a esta posição".