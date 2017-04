Actualidade

O Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, disse hoje, em Luanda, que estão "praticamente criadas" as condições necessárias para convocar as eleições gerais após consultar o Conselho da República.

O chefe de Estado falava hoje no Palácio Presidencial na abertura da 32.ª reunião do Conselho da República, que convocou para decidir "qual a melhor data" para a realização das eleições gerais, às quais já não concorre, depois de 38 anos no poder.

"Todas as condições de natureza política, legislativa, financeira e logística e de segurança e de ordem pública, estão praticamente criadas, para que as eleições gerais decorram de forma transparente e sem quaisquer constrangimentos sobre os seus principais protagonistas, por forma a que seja consideradas pela opinião pública nacional e internacional como livres, justas e credíveis", disse José Eduardo dos Santos.