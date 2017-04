Actualidade

O congressista norte-americano Devin Nunes criticou hoje em Lisboa a atuação da China em termos globais, nomeadamente em África, por não levar benefícios às populações dos países onde investe e militarizar as regiões.

"A China espalha influência pelo mundo; em África trazem pessoas, constroem estruturas, que muitas vezes não funcionam bem, colocam militares, não se misturam com as pessoas e só se preocupam com eles", disse o republicano em entrevista à Lusa, durante a passagem por Lisboa.

"Se é parte do partido, está numa elite e os outros não têm nada, e projetam isto pelo mundo, e uma das razões por que fazem isto é que uma parte da elite quer tirar o dinheiro do país e por noutros lugares", criticou o congressista republicano, que visitou as instalações de defesa naval portuguesa e participou num encontro de legisladores luso-americanos, no fim de semana.