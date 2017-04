Actualidade

A maternidade de Viana do Castelo vai atribuir uma lembrança a todos os bebés que nascerem, na terça-feira, para "celebrar a vida", o lema das comemorações locais do 25 de Abril, disse hoje à Lusa fonte daquela unidade.

"A Comissão Promotora das Comemorações Populares do 25 Abril de Viana do Castelo desafiou a maternidade a participar nas celebrações deste ano e aceitámos porque é neste local onde mais se celebra a vida, através dos nascimentos", explicou a diretora do serviço, Paula Pinheiro.

Segundo aquela responsável "será entregue uma lembrança a todos os bebés que nascerem durante o dia 25 de abril, como forma de comemorar o seu nascimento, que coincide com uma data histórica para o país".