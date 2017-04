França/Eleições

A politóloga Florence Faucher disse à Lusa que os resultados da primeira volta das eleições presidenciais francesas representam um "sismo na vida política" em França com "o fim dos grandes partidos" e a "rejeição do sistema político" atual.

"É realmente um sismo na vida política francesa que não é uma surpresa em si porque vimo-lo emergir e porque retoma muitas coisas que vemos noutros países europeus e nos Estados Unidos. Trata-se de uma manifestação de rejeição do sistema político, com Marine Le Pen, que se apresenta como estando em rutura com o sistema político, e com um movimento novo criado há um ano por Emmanuel Macron", explicou.

A professora no Centro de Estudos Europeus de Sciences-Po sublinhou que os partidos tradicionais juntos recolheram uma pequena percentagem do eleitorado, enquanto a esquerda radical e a extrema-direita conquistaram cerca de 40 por cento dos "votos da França rural e da França desindustrializada, da França em crise, no desemprego, das classes populares".