França/Eleições

A candidata de extrema-direita Marine Le Pen criticou hoje a "frente republicana podre" que se "tenta unir" à volta do seu adversário na segunda volta das presidenciais francesas, o pró-europeu e favorito Emmanuel Macron.

"A velha frente republicana podre, que mais ninguém quer, que os franceses afastaram com uma violência invulgar, tenta unir-se à volta de Macron. Quase me apetece dizer ainda bem", declarou Le Pen, numa visita a um mercado em Rouvroy, no norte de França.

A "frente republicana" é a expressão utilizada normalmente para designar os responsáveis políticos de qualquer quadrante que defendem um bloqueio da extrema-direita seja qual for o candidato que enfrente.